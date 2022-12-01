МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Возможности государственного интервенционного фонда РФ для обеспечения потребностей мукомольной отрасли могут быть задействованы уже в следующем году, полагает замгендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Ксения Боломатова. В России назвали объем экспортных поставок зерна в сезоне 2022-2023

Возможности государственного интервенционного фонда РФ может понадобиться задействовать уже в следующем году, поскольку рекордный урожай бывает не каждый год, полагает замгендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Ксения Боломатова.

"Очень хорошо, что государство заблаговременно подготовило все для проведения интервенций и, соответственно, механизм был готов для того, чтобы включиться, как только потребуется…. Если посмотреть исторический вектор, то после высокого урожая всегда есть спад. Поэтому действительно в следующем году мы можем столкнуться с потребностью в том, чтобы интервенционный фонд был использован по его прямому назначению для мукомолов", — сказала Боломатова на конференции "Агротренды России 2022-2023".

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз РФ ожидал, что до конца года в фонд будет закуплено 3 миллиона тонн зерна. ОЗК является госагентом при проведении интервенций. Боломатова подтвердила планы полностью сформировать фонд до конца года, "самое позднее – в начале следующего", до объема в 3 миллиона тонн, соответствующего потребности в продовольственном зерне на три месяца.

Что касается предложений на фоне рекордного урожая этого года увеличить закупку зерна в фонд, продолжила она, то нужна очень взвешенная аналитическая проработка этого вопроса, поскольку потребуется увеличить бюджетные расходы. "И при этом наше зерно сейчас очень требуется на экспорт, потому что наши партнеры – дружественные страны – очень в нем нуждаются. И мы считаем, что этот излишек достаточно комфортно туда начинает уходить", — сказала топ-менеджер.

Она также отметила, что важные направлением развития рынка является биржевая торговля. Например, ОЗК в прошлом году запустила на Национальной товарной бирже (НТБ) товарные аукционы по закупке зерна, сама биржа с августа — беспоставочные фьючерсы, и сейчас идет работа над расширением этого инструмента.

Кроме того, Союз экспортеров зерна и биржа прорабатывают идею продажи на НТБ российского зерна иностранным покупателям. "Мы — крупнейший экспортер пшеницы, один из крупнейших — зерна, но при этом сейчас наши экспортеры бегают по разным государственным тендерам, пытаясь его предложить и ища гарантии иностранных банков", — пояснила Боломатова.