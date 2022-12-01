МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Внутренний рынок в России 2023 году будет обеспечен средствами защиты растений (СЗР) в необходимом количестве, трудности этого года удалось преодолеть, наращивают производство и отечественные компании, сообщил на конференции "Агротренды России 2022-2023" исполнительный директор "Российского союза производителей химических средств защиты растений" Владимир Алгинин. Лавров назвал утверждение об отсутствии санкций на агропродукцию ложью

"Что касается 2023 года, то по сути наши компании уже определились со своими объемами: мы планируем объем производства на уровне 140 тысяч тонн. Сегодня российские компании производят более 55% (необходимых на внутреннем рынке СЗР), по этому году будет 59% уже. С учетом уже, что ряд европейских компаний производили очень большой объем продукции на российских заводах, мощностей у нас на сегодня достаточно – более 300 тысяч тонн", — сообщил Алгинин.

Таким образом, особенной опасности по обеспечению СЗР внутреннего рынка на будущий год нет, продолжил он. "Я не думаю, что компании (иностранные — ред.) уйдут с нашего рынка. Рынок наш растущий, достаточно устойчивый, и мы думаем, что, с учетом валютной разницы, выйдем в этом году на пятое или шестое место в мире по объему применения СЗР", — сказал Алгинин.

Объем всего рынка в 2023 году он оценивает примерно на уровне текущего года — около 220-230 тысяч тонн. "Надо понимать, что европейские компании на российском рынке в общем объеме занимают 25%, наши — 59%, а остальное – импорт российскими компаниями из Китая", — пояснил Алгинин. Он также считает, что постепенно, в связи с созданием на территории РФ своих производственных мощностей, сельхозтоваропроизводители начнут закупать необходимые препараты на отечественных предприятиях.

"Несмотря на все возникшие ситуационные трудности в нашей отрасли, которые зависят от импорта действующих веществ, общий объем производства у российских компаний вырос в текущем году на 5% — и это с учетом всех проблем логистических, проблем по тому, что мы целый ряд продукции не получали из Европы, и были вынуждены искать новые цепочки", — заметил Алгинин.