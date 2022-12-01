Предприниматель Алгинин: АПК не столкнется с дефицитом средств защиты растений в 2023 году
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Внутренний рынок в России 2023 году будет обеспечен средствами защиты растений (СЗР) в необходимом количестве, трудности этого года удалось преодолеть, наращивают производство и отечественные компании, сообщил на конференции "Агротренды России 2022-2023" исполнительный директор "Российского союза производителей химических средств защиты растений" Владимир Алгинин.
"Что касается 2023 года, то по сути наши компании уже определились со своими объемами: мы планируем объем производства на уровне 140 тысяч тонн. Сегодня российские компании производят более 55% (необходимых на внутреннем рынке СЗР), по этому году будет 59% уже. С учетом уже, что ряд европейских компаний производили очень большой объем продукции на российских заводах, мощностей у нас на сегодня достаточно – более 300 тысяч тонн", — сообщил Алгинин.
Таким образом, особенной опасности по обеспечению СЗР внутреннего рынка на будущий год нет, продолжил он. "Я не думаю, что компании (иностранные — ред.) уйдут с нашего рынка. Рынок наш растущий, достаточно устойчивый, и мы думаем, что, с учетом валютной разницы, выйдем в этом году на пятое или шестое место в мире по объему применения СЗР", — сказал Алгинин.
Объем всего рынка в 2023 году он оценивает примерно на уровне текущего года — около 220-230 тысяч тонн. "Надо понимать, что европейские компании на российском рынке в общем объеме занимают 25%, наши — 59%, а остальное – импорт российскими компаниями из Китая", — пояснил Алгинин. Он также считает, что постепенно, в связи с созданием на территории РФ своих производственных мощностей, сельхозтоваропроизводители начнут закупать необходимые препараты на отечественных предприятиях.
"Несмотря на все возникшие ситуационные трудности в нашей отрасли, которые зависят от импорта действующих веществ, общий объем производства у российских компаний вырос в текущем году на 5% — и это с учетом всех проблем логистических, проблем по тому, что мы целый ряд продукции не получали из Европы, и были вынуждены искать новые цепочки", — заметил Алгинин.
https://1prime.ru/Agriculture/20221201/839022686.html