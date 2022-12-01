МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции с двадцати предприятий Молдавии, сообщается на сайте ведомства. Правительство выделит средства на модернизацию предприятий АПК

"Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова со 2 декабря разрешает отгрузку указанных товаров с 20 предприятий", — говорится в сообщении.

В частности, ограничения сняты с G.T. "Scutaru Victor", Mistin Com SRL и SRL Fresh Time.

Ведомство поясняет, что такое решение было принято после проведения анализа ввозимой в Россию продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.

В Россельхознадзоре напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа текущего года. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.