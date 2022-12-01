МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Рентабельность сельскохозяйственного производства в организованном секторе по итогам 2022 года понизится до уровня двухлетней давности, сообщила на конференции "Агротренды России 2022-2023" замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Минсельхоз намерен увеличить поддержку малого агробизнеса

"Что касается прибыли и рентабельности, которую мы наблюдаем, она будет ниже предыдущего года – на уровне 2020 года. Мы все с вами понимаем — есть объективные к этому причины, и, конечно – наша поддержка – максимально нивелировать те проблемы, которые возникают в сельском хозяйстве", — сказала Фастова.

Согласно представленным на конференции материалам министерства, по итогам 2022 года рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций, с учетом субсидий ожидается на уровне 21%, а без учета субсидий — 17%. Примерно столько же было в 2020 году — 21% и 16,3% соответственно. Между тем, в 2021 года рентабельность сельхозпроиводства достигала 25,6% (с учетом субсидий) и 21,2% — без них.

Между тем, Фастова подтвердила ожидания про росту сельхозпроизводства по итогам года в 3,5%, а также сообщила о положительном прогнозе по производству пищевых продуктов — хотя и не таком заметному, как по сельскому хозяйству: согласно презентации, на 0,2% против 4,2% в 2021 году и 3,1% в 2020 году. Господдержка АПК в бюджете России в 2023 году вырастет

Замминистра также напомнила, что в 2023 году на ресурсное обеспечение госпрограмм РФ, касающихся сельского хозяйства, из федерального бюджета предварительно предусмотрено 445,8 миллиарда рублей (в 2022 году — 467,5 миллиарда рублей). В частности, в 2023 году существенно вырастут расходы на госпрограмму развития сельских территорий (до 59,9 миллиарда рублей с 52,5 миллиарда) и введения в оборот новых земель — до 38,4 миллиарда рублей с 25,2 миллиарда в бюджетной росписи 2022 года.

Основное финансирование направлено на госпрограмму развития сельского хозяйства — 347,5 миллиарда рублей в будущем году и 467,5 миллиарда рублей — в нынешнем. "В бюджете предусмотрено, что в случае появления дополнительных доходов на 30 миллиардов рублей может быть увеличено на эту госпрограмму", — уточнила Фастова. Два основных направления госпрограммы АПК — стимулирование инвестдеятельности (173,4 миллиарда рублей) и техническая модернизация (83,4 миллиарда).