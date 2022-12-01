МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии, такое решение принято после его встречи с представителями партии "Шор". Минсельхоз ждет снижения рентабельности аграрного сектора

"По итогам общения с партией Шор, Молдова, нами принято решение об обращении в Россельхознадзор о полном снятии ограничений, связанных с поставками в РФ плодоовощной продукции из Молдовы. Они должны быть сняты, поскольку эта продукция высокого качества. И вне всякого сомнения Россельхознадзор, проведя соответствующие экспертные оценки, согласится с нашими выводами", — заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что такое решение не является "реверансом в сторону официального Кишинева", оно необходимо для укрепления отношений между Молдавией и Россией.

"Мы исторически, географически, культурно, как угодно обречены на добрососедские отношения. Это не реверанс, не какой-либо аванс в сторону официального Кишинева, который проводит оголтелую антироссийскую политику. Это не для сегодняшнего руководства Молдовы, это для братского народа Молдовы, который трудится и производит прекрасную продукцию", — подчеркнул глава комитета.

Он выразил уверенность в том, что предложение будет поддержано и поблагодарил партию "Шор" за сотрудничество.