МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который позволит Россельхознадзору осуществлять контроль ввозимых из-за рубежа агрохимикатов и пестицидов на складах временного хранения, сообщили РИА Новости в комитете. Минсельхоз рассказал о сельхозпереписи в России в 2026 году

Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях совершенствования процедуры проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении пестицидов и агрохимикатов, ввозимых в Россию из иностранных государств.

Законопроект предусматривает с 1 января 2023 года. возможность проведения федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на складах временного хранения, перечень которых определяется Россельхознадзором по согласованию с ФТС России. Таким образом, контроль можно будет осуществлять не только в специализированных пунктах пропуска через государственную границу, но и на складах временного хранения.

При подготовке перечня складов временного хранения Россельхознадзором будут учитываться технологические возможности по приему и временному хранению пестицидов и агрохимикатов.

Перенос контроля на склады временного хранения позволит оптимизировать проведение контрольных мероприятий в отношении ввоза пестицидов и агрохимикатов и разгрузить специализированные пункты пропуска через госграницу РФ благодаря перемещению проведения контрольно-надзорных мероприятий вглубь страны, отмечается в пояснительной записке.

На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 7 декабря, следует из календаря ее работы на декабрь.