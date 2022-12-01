МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. РФ по итогам 2022 года может увеличить производство яиц на 1,8%, до 45,7 миллиарда штук, следует из материалов Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюз"). Правительство поддержит инвестиционные проекты в сельском хозяйстве

Согласно презентации, представленной на конференции "Агротренды России 2022-2023", производство яиц в России в 2022 году в хозяйствах всех категорий ожидается в количестве 45,7 миллиарда штук против 44,9 миллиарда в 2021 году; из этого объема 81,2% производства приходится на сельхозпредприятия, 18,8% — на крестьянские и фермерские хозяйства, личные хозяйства и ИП.

Самообеспеченность куриным яйцом в РФ составляет 99,6%: в 2021 году было импортировано 748 миллионов штук яиц, в 2022 году ожидается чуть больше — 750 миллионов. Объемы экспорта ниже, но сопоставимы: 506 миллионов штук в 2021 году, прогноз на 2022 год — 570 миллионов.

Потребление яиц в стране последние годы относительно стабильно: например, в 2010 году оно составляло 270 штук на душу населения, в 2017 году — 279 штук, в 2019 и 2022 году — 288 штук на одного человека. По итогам 2022 года, возможно, будет почти столько же — 287 яиц ежегодно.