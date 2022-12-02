МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 декабря включительно составит 2806,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2315 рубля, кукурузы — останется нулевой, следует из данных Минсельхоза. В США вновь выросли цены на пшеницу

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 313,1 доллара за тонну, на ячмень — при цене 283 доллара, на кукурузу — при цене 215,4 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 ноября по 6 декабря включительно составляет 2788 рубля за тонну, ячменя — 2308,6 рубля, кукурузы — нулевая.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.