САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 7 декабря

"Видим большой потенциал для сотрудничества в области сельского хозяйства", — сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.

Он заявил, что за январь-октябрь текущего года двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился практически на 40% и приблизился к полутора миллиардам долларов.

"Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий, пшеницы, есть предложения и по другим позициям", — сказал глава правительства РФ.