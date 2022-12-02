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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221202/839032009.html
Россия готова нарастить экспорт подсолнечного масла в Узбекистан
Сельское хозяйство
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Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Видим большой потенциал для... ПРАЙМ, 02.12.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, узбекистан, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Видим большой потенциал для сотрудничества в области сельского хозяйства", — сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.
Он заявил, что за январь-октябрь текущего года двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился практически на 40% и приблизился к полутора миллиардам долларов.
"Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий, пшеницы, есть предложения и по другим позициям", — сказал глава правительства РФ.