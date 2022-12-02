Минсельхоз: Россия не выгонит иностранных зернотрейдеров со своего рынка
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия не выгонит со своего рынка иностранных зернотрейдеров
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САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Россия не намерена вытеснять зарубежных зерновых трейдеров, но если те сами решат покинуть рынок, то им найдется замена, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Вы знаете, мы эту тему прорабатывали и позиция единая – мы выгонять никого не будем. Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем", — сказал Патрушев журналистам в Самарканде, комментируя сделанное в сентябре этого года предложение главы ВТБ Андрея Костина об ограничении работы в РФ зарубежных зернотрейдеров.
Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли Минсельхоз увеличивать закупки зерна в интервенционный фонд, он сказал: "Я думаю, что порядка трех миллионов тонн это будет до конца года".