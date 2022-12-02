САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Россия не намерена вытеснять зарубежных зерновых трейдеров, но если те сами решат покинуть рынок, то им найдется замена, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз ждет снижения рентабельности аграрного сектора

"Вы знаете, мы эту тему прорабатывали и позиция единая – мы выгонять никого не будем. Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем", — сказал Патрушев журналистам в Самарканде, комментируя сделанное в сентябре этого года предложение главы ВТБ Андрея Костина об ограничении работы в РФ зарубежных зернотрейдеров.

Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли Минсельхоз увеличивать закупки зерна в интервенционный фонд, он сказал: "Я думаю, что порядка трех миллионов тонн это будет до конца года".