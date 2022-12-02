ЖЕНЕВА, 2 дек — ПРАЙМ. Зерновой индекс ФАО вырос на 6,3% по сравнению с ноябрем прошлого года, цены на пшеницу упали на 2,8% в период с октября по ноябрь 2022 года в результате продления соглашения по зерну, говорится в опубликованном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН на своем сайте. Минсельхоз: Россия не выгонит иностранных зернотрейдеров со своего рынка

"Среднее значение индекса цен на зерно ФАО в ноябре составило 150,4 пункта, что на 1,9 пункта (1,3%) ниже, чем в октябре, но все еще на 9,0 пункта (6,3%) выше, чем год назад", — говорится в документе.

Организация уточняет, что мировые цены на пшеницу снизились на 2,8% в течение ноября, в основном из-за возвращения РФ к черноморской зерновой инициативе и продления соглашения.

"Индекс цен на продовольственные товары ФАО в ноябре 2022 года показал среднее значение в 135,7 пункта, что примерно соответствует уровню октября, поскольку ежемесячное снижение индексов цен на зерно, молочные продукты и мясо почти компенсировало рост индексов цен на растительные масла, молочные продукты и сахар. На этом уровне индекс был лишь немного выше (0,3%) своего значения на ноябрь 2021 года", — добавляется в отчете.