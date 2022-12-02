МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз не считает критической ситуацию с обеспечением российского АПК биотехнологическими продуктами — например, такими аминокислотами, как лизин, по недостающим планирует создавать проекты совместно с китайским партнерами, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе II Конгресса молодых ученых. Правительство поддержит инвестиционные проекты в сельском хозяйстве

"Я бы не сказала, что у нас критическая ситуация, связанная с биотехнологическими продуктами – не только пищевыми; не надо забывать и про кормовые биотехнологические продукты, потому что без них невозможно вырастить животных и получить мясо", — сказала Лут.

Кормовые аминокислоты L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид ‎и DL-метионин жизненно необходимы в рационе сельскохозяйственных животных. В РФ на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года введены ограничения на вывоз кормовых аминокислот. РФ ранее частично закупала такую продукцию на мировом рынке, но теперь необходимо развитие собственного производства и штаммов, из которых РФ располагает пока только лизином; сама аминокислота производится на предприятии "Белгородский лизин".

"Предприятие будет развиваться, тему лизина мы закрываем собственным производством — порядка 75% его внутреннего потребления… Думаю, в ближайшей перспективе все 100% по лизину у нас будут закрыты внутренним производством", — считает первый замминистра. Сложнее обстоит ситуация с такими аминокислотами, как триптофан, трианин и валин: по ее словам, их отечественные штаммы пока только разработаны, поэтому планируется привлекать китайских партнеров, заинтересованных в создании производства на базе завода в Ростове. Минсельхоз рассказал о сельхозпереписи в России в 2026 году

"Сейчас предприятие находится в стадии заморозки с созданием производства по оставшимся кормовым аминокислотам, штамм у китайцев есть, надеемся, со следующего года начнем восстанавливать производство… планируем в 2026 году ввод в эксплуатацию", — сказала Лут. Изначально завод будет работать на внутреннее потребление и экспорт.

Кроме того, есть потребность и в метионине, сырьем для которой являются отходы газового сектора: по словам Лут, прорабатывается возможность строительства завода в Астраханской области, но пока РФ вынуждена импортировать из Китая. По ее мнению, пресечь эту ситуацию можно будет в ближайшие 4-5 лет.