КИШИНЕВ, 2 дек — ПРАЙМ. Румынские фермеры смогут до конца года получить компенсации за пострадавший от засухи урожай культур, которые были засеяны осенью прошлого года, сообщил на брифинге министр сельского хозяйства Румынии Петру Дая. В Минсельхозе оценили ситуацию с обеспечением АПК продуктами биотехнологий

Оценка пострадавших площадей в Румынии началась в июле, по данным на 18 ноября из-за засухи пострадали более 1,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, ущерб подсчитан в 37 уездах страны.

"Мы разработали и ввели в действие нормативный акт по компенсации за сельскохозяйственные культуры, которые были посеяны осенью 2021 сельскохозяйственного года… Фермеры будут получать деньги до конца этого года только за урожай, который был посеян осенью", — заявил Дая.

Он уточнил, что процесс подсчета ущерба по яровым культурам, кукурузе и подсолнечнику еще продолжается. Оценивается степень повреждения культур, а также площадь пострадавших из-за засухи территорий.

Максимальная сумма компенсации составит около 320 долларов за гектар.