Минсельхоз Румынии пообещал фермерам компенсацию из-за засухи
Минсельхоз Румынии: часть фермеров сможет получить компенсацию из-за засухи
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КИШИНЕВ, 2 дек — ПРАЙМ. Румынские фермеры смогут до конца года получить компенсации за пострадавший от засухи урожай культур, которые были засеяны осенью прошлого года, сообщил на брифинге министр сельского хозяйства Румынии Петру Дая.
Оценка пострадавших площадей в Румынии началась в июле, по данным на 18 ноября из-за засухи пострадали более 1,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, ущерб подсчитан в 37 уездах страны.
"Мы разработали и ввели в действие нормативный акт по компенсации за сельскохозяйственные культуры, которые были посеяны осенью 2021 сельскохозяйственного года… Фермеры будут получать деньги до конца этого года только за урожай, который был посеян осенью", — заявил Дая.
Он уточнил, что процесс подсчета ущерба по яровым культурам, кукурузе и подсолнечнику еще продолжается. Оценивается степень повреждения культур, а также площадь пострадавших из-за засухи территорий.
Максимальная сумма компенсации составит около 320 долларов за гектар.