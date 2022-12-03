МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило предоставление регионам средств для компенсации части понесенных затрат на создание и модернизацию агропромышленного комплекса, сообщается на сайте кабмина. Правительство увеличило число получателей субсидий в сельхозпроизводстве

"Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение ускоренного импортозамещения, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

Также в рамках государственной поддержки АПК одобрено стимулирование применения сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, для защиты их имущественных интересов. Поддержка затронет субъекты малых форм хозяйствования и осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.