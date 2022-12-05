МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", к 2025 году запустит в Калининградской области семеноводческий центр по производству посадочного материала картофеля, сообщила компания. Россия соберет до 18 миллионов тонн картофеля в 2022 году

"Чтобы заместить импортный посевной материал, "Мираторг" намерен создать в поселке Поваровка Калининградской области предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий. Для этих целей компания приобрела земельный участок площадью 250 гектаров, и уже в 2025 году агропромышленный холдинг рассчитывает выйти на объем производства 1166 тонн посадочного материала", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что инвестиции в развитие собственного семеноводческого центра составят более 170 миллионов рублей. Собственный семенной материал будет направляться в Брянскую и Тульскую области; как отмечается в сообщении, эти регионы традиционно занимают лидирующие позиции по объему промышленного выращивания картофеля.

Сам цикл выращивания посадочного материла от пробирки до готового к продаже товарного картофеля занимает 5 лет. Технология производства позволяет выращивать любые сорта, адаптированные к почвенно-климатическим особенностям регионов. Ранее компания закупала посадочный материал — как зарубежной, так и российской селекции.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.