МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия остается ответственным участником мирового рынка продовольствия и намерена строго выполнять обязательства по экспортным контрактам, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Продовольственная безопасность сегодня имеет первостепенное значение для благополучия людей. Россия остается ответственным участником мирового продовольственного рынка и намерена строго выполнять свои обязательства по экспортным контрактам. Мы поставляем по всему миру пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу, а также удобрения. Мы открыты для увеличения поставок продовольствия, сельскохозяйственной продукции в Мьянму", — сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.
Он отметил, что "российские производители минеральных удобрений готовы работать с коммерческими запросами мьянманских партнеров".