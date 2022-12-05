МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия остается ответственным участником мирового рынка продовольствия и намерена строго выполнять обязательства по экспортным контрактам, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. Госфонд России закупил 66,15 тысячи тонн зерна 2 декабря

"Продовольственная безопасность сегодня имеет первостепенное значение для благополучия людей. Россия остается ответственным участником мирового продовольственного рынка и намерена строго выполнять свои обязательства по экспортным контрактам. Мы поставляем по всему миру пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу, а также удобрения. Мы открыты для увеличения поставок продовольствия, сельскохозяйственной продукции в Мьянму", — сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.

Он отметил, что "российские производители минеральных удобрений готовы работать с коммерческими запросами мьянманских партнеров".