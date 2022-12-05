МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 5 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 12 предприятий Молдовы, сообщается на сайте ведомства. Россия возобновит поставки фруктов и овощей с 20 предприятий Молдавии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 1 декабря, сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии. В этот же день ведомство сообщило о возобновлении со 2 декабря поставок плодоовощной продукции с 20 молдавских предприятий. На следующий день Россельхознадзор сообщил о возобновлении поставок плодоовощной продукции с еще 20 молдавских предприятий.

"Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 5 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с 12 предприятий", — говорится в сообщении.

В частности, ограничения сняты с Velfruct-Prim SRL, SRL Mira-Faur и Bioproduct group SRL.

Поясняется, что такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.

В Россельхознадзоре напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы были введены 15 августа текущего года. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.