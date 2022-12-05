МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Вводимые в 2023 году экспортные пошлины не приведут к резкому скачку цен на удобрения для российских фермеров, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. ООН раскрыла, сколько времени займет доставка российских удобрений в Африку

На прошлой неделе правительство ввело экспортные пошлины на удобрения с 1 января 2023 года. Согласно документу, ставка в 23,5% будет приниматься при цене выше 450 долларов за тонну. Пошлины будут действовать по 31 декабря 2023 года. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), в первом полугодии 2022 года стоимость удобрений на мировом рынке увеличилась на 30% на фоне ограничений поставок из РФ и Белоруссии.

По оценкам Хазанова, в ноябре цены отошли от достигнутых летом пиковых значений, снизившись в среднем на 60-80 долларов, однако продолжают находится на высоком уровне. "Вводимые пошлины не окажут никакого влияния на внутренний рынок России: производители не будут резко повышать цены на минеральные удобрения для отечественных фермеров. На мировой рынок быстрого и сильного воздействия от пошлин тоже ждать пока не приходится, так как объемы экспорта минеральных удобрений в новых условиях будут зависеть не только от действий их поставщиков, но и цен на них", — заявил эксперт.

Он добавил, что в следующем году для российской химической промышленности возможно несколько сценариев развития. Первый – цены продолжат курс на снижение и достигнут уровня, при котором рентабельность поставок минеральных удобрений на глобальный рынок будет минимальной. Тогда российские химические компании могут пойти на уменьшение объемов экспорта, что приведет к подъему цен на удобрения, сделав отгрузки за границу вновь выгодными, объяснил Хазанов,

"Второй – цены до конца 2022 года сменят курс со спада на подъем (сейчас подобное наблюдается со стоимостью карбамидно-аммиачной смеси), и тогда отечественные производители сохранят объемы экспорта неизменными", — добавил эксперт.

По оценкам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в третьем квартале 2022 года средняя стоимость карбамида составила 538 доллара за тонну, что больше прошлогодних цен на 21,72%. Цена аммофоса выросла до 777 долларов — плюс 11,8% за год, фосфат подорожал до 320 долларов (+114,77%), а цена на хлористый калий выросла до 694 долларов за тонну (+150,54%), отметил аналитик.