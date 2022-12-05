РИМ, 5 дек — ПРАЙМ. Для удовлетворения мирового спроса на продовольствие к 2050 году сельскохозяйственное производство должно увеличиться на 60%, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) по случаю отмечаемого в понедельник Всемирного дня почв. В ФАО заявили о расширении "зоны голода" в мире

Почвы обеспечивают более 95% продуктов питания и питьевую воду, отмечает международная организация.

"Однако примерно треть почв во всем мире уже деградировала, а потеря плодородия почвы означает, что земля становится менее продуктивной, а многие злаки, овощи и фрукты не так богаты витаминами и питательными веществами, как 70 лет назад", — говорится в сообщении.

В некоторых случаях почвенная эрозия происходит естественным образом во всех климатических условиях и на всех континентах. Но преимущественно она вызвана деятельностью человека, такой как интенсивное земледелие и вырубка лесов.

Два миллиарда человек во всем мире страдают от недостатка микроэлементов, известного как скрытый голод, поскольку его трудно обнаружить.

ФАО заявляет о необходимости сохранить естественную растительность на черноземах, а также принять механизмы для налаживания устойчивого управления почвами. В частности, сообщает ФАО, до половины бытовых отходов можно было бы обращать компост для питания почв.