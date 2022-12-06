МИНСК, 6 дек — ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций должна дать оценку влиянию на продовольственную безопасность в мире санкций, введенных в отношении белорусских удобрений, заявил представитель Белоруссии Кирилл Петровский на сессии Совета ФАО. Решетников: Россия останется ответственным игроком мирового продовольствия

"Сегодня продолжать обманывать весь мир мы никому не позволим. Санкции в отношении удобрений существуют, они прямо влияют на продовольственную безопасность, и ФАО должна оценить это влияние", — приводит слова Петровского пресс-служба МИД республики во вторник.

Он считает, что проблема влияния санкций, введенных Западом против белорусских удобрений, игнорируется и напоминает уже почти год "разговор слепого с глухим". Дипломат напомнил, что санкции в отношении белорусских удобрений и их производителей были введены задолго до февраля 2022 года.

"Есть комплекс факторов, влияющих на уровень всемирной продовольственной безопасности. И признать их нужно все, чтобы на деле найти выход", — призвал представитель Белоруссии.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Коллективный Запад расширил санкции против Минска за его поддержку СВО. ЕС в марте согласовал новые санкции в отношении Белоруссии, они в том числе касаются ряда отраслей белорусской экономики, в частности производства калийных удобрений. В июне прошлого года ЕС уже вводил ограничения в отношении торговли белорусскими калийными удобрениями с определенной долей содержания действующего вещества. Кроме того, в феврале Литва прекратила транзит калийных удобрений по своей территории в порты, а предприятия белорусской калийной отрасли попали в санкционный список США. Западные санкции затронули производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и экспортера его продукции "Белорусскую калийную компанию".