АНКАРА, 6 дек — ПРАЙМ. Свободный выход российской продукции на мировой рынок является важным условием для эффективной реализации "зерновой сделки", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Минсельхоз: Россия не выгонит иностранных зернотрейдеров со своего рынка

"Чтобы "зерновая сделка" протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

По словам министра, Анкара работает над снятием барьеров для поставок российской продукции на рынки и ведет соответствующие переговоры с Эстонией и Литвой при поддержке Брюсселя.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля заключили договоры о снятии ограничений на поставки из России зерна и удобрений, а также о вывозе украинской агропродукции из черноморских портов, получившие название "продуктовой" или "зерновой" сделки.

Действие сделки в ноябре продлили еще на 120 дней. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что условия договоров не выполняются.