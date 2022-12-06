МИД Турции сообщил о работе над выходом российской продукции на рынки
МИД Турции: Анкара работает над свободным выходом российского зерна и удобрений на рынки
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АНКАРА, 6 дек — ПРАЙМ. Свободный выход российской продукции на мировой рынок является важным условием для эффективной реализации "зерновой сделки", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Чтобы "зерновая сделка" протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.
По словам министра, Анкара работает над снятием барьеров для поставок российской продукции на рынки и ведет соответствующие переговоры с Эстонией и Литвой при поддержке Брюсселя.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля заключили договоры о снятии ограничений на поставки из России зерна и удобрений, а также о вывозе украинской агропродукции из черноморских портов, получившие название "продуктовой" или "зерновой" сделки.
Действие сделки в ноябре продлили еще на 120 дней. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что условия договоров не выполняются.