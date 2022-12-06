МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Совокупный прирост мощностей для переработки масличных в РФ в течение последующих пяти лет может составить до 7,5 миллиона тонн и потребовать увеличения посевных площадей до 1 миллиона гектаров, следует из материалов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Минсельхоз рассчитывает на "достойный урожай" масличных в стране

"Совокупный прирост мощностей может составить 6-7,5 миллиона тонн в горизонте пяти лет, и загрузка новых мощностей потребует 0,5-1 миллиона гектаров под масличными в РФ к ожидаемому рекордному урожаю 2022 года (с учетом профицита сырья 1,5 миллиона тонн в 21-22 маркетинговом году и сохранения экспортных пошлин)", — говорится в презентации, представленной в ходе конференции "Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам – путь к устойчивости и развитию".

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе своего выступления сообщил, что, несмотря на пока сложную ситуацию со сбором подсолнечника из-за погодных условий — его уборку пока продолжают в Черноземье и Поволжье, урожай масличных, и подсолнечника в том числе, все равно будет рекордным. "Есть вероятность, что соберем 15,8-16 миллионов тонн, и все равно это будет рекорд", — сказал он.

Что касается других масличных, то они уже обновили рекордные отметки — валовый сбор сои оценивается в 5,93 миллиона тонн, рапса — в 4,51 миллиона тонн, льна — 1,75 миллиона.