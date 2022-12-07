МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. РФ в декабре может экспортировать порядка 4,5 миллиона тонн зерна за пределы ЕАЭС, на 32,4% выше итогов декабря 2021 года, но внушают опасение риски ухудшения ситуации с банковскими расчетами и попытки дискриминации крупнейших российских экспортеров, сообщил журналистам председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Эксперт оценил потребность России в зерне

"После придания широкой огласке ситуации со скрытыми санкциями и вмешательства международного сообщества ситуация с вывозом российского зерна понемногу нормализуется. Полагаем, в декабре вывезем порядка 4,5 миллиона тонн за пределы ЕАЭС против 3,4 миллиона тонн годом ранее", — сообщил Зернин.

По мнению союза, из основных рисков второй половины сезона внушает опасение потенциальное ухудшение ситуации с банковскими расчетами в результате расширения санкций, а также изменение вектора дискриминации.

"После провала широкомасштабных санкционных барьеров наши вчерашние партнеры, судя по всему, решили перейти к практике дискредитации крупнейших российских экспортеров. Насколько они в этом преуспеют, и к чему это может привести, покажет ближайшее будущее", — сказал глава Союза экспортеров зерна.

"Всего за первую половину сезона мы рассчитываем экспортировать 26 миллионов тонн зерна против 23,6 миллиона годом ранее, что на 10% больше. Это, конечно, неплохо, но потенциал текущего сезона существенно выше. Надеемся, что падение мировых цен подстегнет спрос, а ослабление курса рубля повысит рентабельность продаж", — добавил Зернин.

На прошлой неделе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, комментируя сделанное в сентябре этого года предложение главы ВТБ Андрея Костина об ограничении работы в РФ зарубежных зернотрейдеров, сообщил, что Россия не намерена ограничивать работу в стране зарубежных зерновых трейдеров, но в случае самостоятельного желания покинуть рынок им найдется замена. В ноябре ряд экспертов заявили РИА Новости, что рассмотрение ЕС вопроса о снятии ограничений против Россельхозбанка и подключение его к SWIFT облегчит выполнение зерновой сделки, но сомневались в решительных шагах по этому поводу.