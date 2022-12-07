МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия не пойдет на размены размены в вопросе возобновления поставок аммиака в соответствии с "продуктовой сделкой", заявил РИА Новости замминистра иностранных дел страны Александр Грушко. Закупки зерна в госфонд во вторник составили 49,68 тысячи тонн

Замглавы ведомства отметил, что российская сторона требует от ООН составления официального документа о снятии санкций с аммиака для выполнения договоренности по "сделке".

"Нет, никаких разменов. Потому что никакие размены в текстах этих документов не указаны. Мы исходим из того, что эти договоренности, эти обещания должны быть выполнены. Это часть пакета. Должны быть сняты все политические препятствия, которые делают невозможным достижение какой-либо договоренности о поставках аммиака", — подчеркнул дипломат.