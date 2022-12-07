МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал поправку, касающуюся страховой поддержки сделок, связанных с экспортом зерна и минеральных удобрений. В России назвали объем экспортных поставок зерна в сезоне 2022-2023

Суть поправки заключается "в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН", сообщил журналистам ее автор, глава комитета Сергей Гаврилов. При этом он напомнил, что ранее Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна с Украины.

Депутат обратил внимание, что сейчас действует запрет на заключение сделок с иностранными страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран. "Предлагаем снять часть своих контрсанкций: сделать исключение для осуществления страховых платежей в адрес зарубежных страховых компаний в рамках осуществления экспорта зерна и удобрений", — сообщил Гаврилов.

Поправка решает две задачи: обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров и решает вопрос снижения угрозы голода для стран третьего мира. "Необходимо предотвратить усугубление проблемы голода в беднейших странах, отказаться от дискриминации в сфере экспорта зерна и удобрений, обеспечить равноправие российских экспортеров", — подчеркнул Гаврилов.

Соответствующая поправка была поддержана комитетом в среду при подготовке ко второму чтению законопроекта о продлении до конца 2023 года действия антикризисных норм в корпоративной и других сферах.