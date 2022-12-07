МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российское зерно в настоящее время преобладает на мировом рынке в силу сезонных факторов, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Россия в декабре может нарастить на треть экспорт зерна

"По сути – никакой переделки нет на рынке зерна. В этом году зерно только наше и украинские остатки. Украинцы вывезли все, что можно было, все свои запасы, поэтому о них речь даже не идет", — сказал он, отметив в качестве примера, что Франция уже экспортировала свой урожай.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщала о рекордной отгрузке российской пшеницы в 4-4,8 миллиона тонн в декабре, одновременно прогнозируя, со ссылкой на экспертов, рост конкуренции с украинским зерном и возможную потерю ценового преимущества из-за снижения стоимости российской пшеницы в других странах.

Безбородов с этим не согласился, подчеркнув, что политическая ситуация вокруг российского зерна стабилизировалась, цены укрепились, а конкурировать попросту некому. "По сути, при сегодняшних ценах 300 долларов за тонну и выше, колебания в 5-10% от цены — это намного лучше, чем цены на протяжении последних 15 лет. Таких цен в стабильности давно не было. Все экспортируют, все вывозят, были замедления в течение лета, начале осени, сейчас все в порядке", — сказал он, добавив, что в то же время на перевозку оказывает влияние погодный фактор.

Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне Минсельхоз РФ оценивал более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.

РИА Новости подсчитывало на основе данных платформы ООН Comtrade, что зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришелся на Турцию. Так, Украина в августе нарастила поставки зерна миру до 594,3 миллиона долларов с 407,6 миллиона долларов месяцем ранее. Больше всех увеличила закупки Турция, купившая за месяц "дополнительного" зерна на 38,8 миллиона долларов.