МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Озимый сев в России предварительно будет меньше планов из-за погодных проблем, он составил 17,7 миллиона гектаров, но структура посевов сохранится — оставшиеся площади будут засеяны весной, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз сообщил о росте кредитования сезонных полевых работ в России

Согласно сообщению, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в среду принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, посвященном текущей ситуации в агропромышленном комплексе и задачам на 2023 год.

"Озимый сев, по предварительным данным, составил 17,7 миллиона гектаров. Это меньше планов в связи погодой в Центральной России и Поволжье, тем не менее, по словам министра, оставшиеся площади будут засеяны весной и структура площадей сохранится", — указывается в сообщении.

В соответствии с планами, озвученными Минсельхозом в конце октября, площадь озимого сева в России, проведенного в текущем году, должна была увеличиться на 0,6 миллиона гектаров (на 3,3%), до 19 миллионов гектаров.

"Глава Минсельхоза отметил, что индекс сельхозпроизводства в этом году ожидается на уровне 103,5%. Этому в том числе способствуют высокие урожаи, которые в 2022 году собрали российские аграрии. Уже получено более 157,7 миллиона тонн зерна, по большинству других культур показатели выше прошлого года", — говорится в сообщении.