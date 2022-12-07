МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам. В Госдуме одобрили страховую поддержку сделок при вывозе зерна и удобрений

"Пошлины отменять не будем. Пошлина — это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней", — сказал Патрушев.

Министр напомнил о динамическом расчете пошлины, в привязке к мировым ценам на зерно. "Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей", — сказал он.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.