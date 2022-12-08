МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Правительство России утвердило меры дополнительной государственной поддержки для аграриев, застраховавших посевы от неурожаев, сообщает кабмин. Минсельхоз ждет снижения рентабельности аграрного сектора

"Застраховавшие посевы аграрии получат поддержку правительства. Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств регионам, где в 2022 году увеличились площади посевов, застрахованных от неурожая и других неблагоприятных событий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что между регионами будут перераспределены субсидии, которые предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства.

Аграрии смогут потратить полученные средства, в том числе, на проведение агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв, приобретение элитных семян.