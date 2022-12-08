Правительство окажет дополнительную поддержку некоторым аграриям
Правительство выделит регионам субсидии на поддержку аграриев с застрахованными посевами
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Правительство России утвердило меры дополнительной государственной поддержки для аграриев, застраховавших посевы от неурожаев, сообщает кабмин.
"Застраховавшие посевы аграрии получат поддержку правительства. Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств регионам, где в 2022 году увеличились площади посевов, застрахованных от неурожая и других неблагоприятных событий", — говорится в сообщении.
Уточняется, что между регионами будут перераспределены субсидии, которые предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства.
Аграрии смогут потратить полученные средства, в том числе, на проведение агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв, приобретение элитных семян.