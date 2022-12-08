МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") в 2022 году собрал рекордный урожай сельхозкультур, около 2 миллионов тонн, на 9% выше, чем год назад, при этом половина объема пришлось на пшеницу, следует из сообщения холдинга. ФАО: к 2050 году мировое сельхозпроизводство должно вырасти на 60 процентов

"Валовый сбор (сельскохозяйственных культур сезона 2022 года — ред.) стал рекордным за всю историю компании и составил около 2 миллионов тонн, что на 9% превышает урожай прошлого года", — говорится в сообщении. В том числе в хозяйствах агрохолдинга собран рекордный урожай пшеницы — он составил 1,1 миллиона тонн, на 13% больше, чем в прошлом году.

Общий валовый сбор стал рекордным за всю историю компании и составил около 2 миллионов тонн, на 9% больше урожая прошлого года. В числе предпосылок таких показателей — внедрение эффективных агротехнологий и цифровых решений: например, в агрохолдинге полностью автоматизированы все процессы растениеводства, а площадь земель, обрабатываемых по почвозащитной и влагосберегающей технологии no-till, а за несколько последних лет выросла в 6 раз.

Применяются и другие инновационные агротехнологии и IT-решения: увеличивается площадь земель, обрабатываемых при помощи агродронов, внедряется сев по 3D-моделям полей, расширяется использование почвенных инъекторов для более эффективного внесения удобрений.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.