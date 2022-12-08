МАХАЧКАЛА, 8 дек — ПРАЙМ. Новую породу овец — артлухский меринос — вывели в Дагестане, сообщает пресс-служба главы региона. В Дагестане создадут крупный питомниководческий центр

"В Дагестане вывели новую породу овец – артлухский меринос. Они хорошо адаптированы к условиям предгорной зоны республики. Порода выведена путем скрещивания овец дагестанской горной породы со ставропольской породой и манычским мериносом", — говорится в сообщении.

По информации властей, на всероссийских выставках артлухский меринос уже заинтересовал белорусских овцеводов, в Беларусь отправлено более 2 тысяч овец этой породы.