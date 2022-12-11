МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону "зерновую сделку", сообщила пресс-служба Кремля. Путин обсудил с Эрдоганом создание газового хаба и энергетические проекты

"Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран", — сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщила пресс-служба. Отмечается, что подробно обсуждались вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, в частности, был отмечен рекордный рост товарооборота.