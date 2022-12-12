Замглавы МИД Вершинин: Россия отметила стремление Турции в реализации "продуктовой сделки"
СТАМБУЛ, 12 дек — ПРАЙМ. Россия заметила позитивное стремление турецкой стороны к обеспечению реализации продуктовой сделки, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
"Мы отмечаем позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию тех договоренностей, которые были подписаны 22 июля текущего года. В том, что касается экспорта удобрений, аммиака, речь должна идти о коммерческой составляющей!, — сказал дипломат, подчеркнув, что Россия является одним из крупнейших производителей удобрений.
Вершинин подчеркнул, что "черноморскую инициативу" необходимо корректировать, поскольку основные объемы украинского зерна не попадают в беднейшие страны.
"Четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня, к сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны", — уточнил он.
На этом фоне российская сторона вела переговоры с африканскими государствами по вопросу бесплатной поставки продовольствия, добавил замглавы ведомства. Он напомнил, что президент Владимир Путин подчеркивал готовность Москвы отдать Африке агропродукцию, задержанную в европейских портах.
По словам Вершинина, в экспорте уже есть некоторые подвижки, однако необходимо снятие ареста с судов, в том числе в Латвии. Дипломат отметил, что западные страны должны "преодолеть пропасть" между заявлениями об отсутствии санкций на сельхозтовары и реальными действиями. В данный момент Россия не видит каких-либо результатов по обеспечению доступа к агропродукции для реализации "сделки", добавил замминистра.
Россия, Турция, Украина и ООН 22 июля в Стамбуле подписали пакет документов, предполагавший вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам отечественных представителей, эта часть продуктовой сделки не была исполнена.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон.
https://1prime.ru/Agriculture/20221212/839134492.html