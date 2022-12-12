СТАМБУЛ, 12 дек — ПРАЙМ. Россия заметила позитивное стремление турецкой стороны к обеспечению реализации продуктовой сделки, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин. Путин и Эрдоган отметили важность комплексного подхода к "зерновой сделке"

"Мы отмечаем позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию тех договоренностей, которые были подписаны 22 июля текущего года. В том, что касается экспорта удобрений, аммиака, речь должна идти о коммерческой составляющей!, — сказал дипломат, подчеркнув, что Россия является одним из крупнейших производителей удобрений.

Вершинин подчеркнул, что "черноморскую инициативу" необходимо корректировать, поскольку основные объемы украинского зерна не попадают в беднейшие страны.

"Четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня, к сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны", — уточнил он.

На этом фоне российская сторона вела переговоры с африканскими государствами по вопросу бесплатной поставки продовольствия, добавил замглавы ведомства. Он напомнил, что президент Владимир Путин подчеркивал готовность Москвы отдать Африке агропродукцию, задержанную в европейских портах.

По словам Вершинина, в экспорте уже есть некоторые подвижки, однако необходимо снятие ареста с судов, в том числе в Латвии. Дипломат отметил, что западные страны должны "преодолеть пропасть" между заявлениями об отсутствии санкций на сельхозтовары и реальными действиями. В данный момент Россия не видит каких-либо результатов по обеспечению доступа к агропродукции для реализации "сделки", добавил замминистра.

Россия, Турция, Украина и ООН 22 июля в Стамбуле подписали пакет документов, предполагавший вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам отечественных представителей, эта часть продуктовой сделки не была исполнена.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон.