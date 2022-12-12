ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек — ПРАЙМ. Финляндия увеличивает стратегические запасы зерна с 6 до 8,5 месяцев нормального потребления населения, сообщает в понедельник Центр стратегического снабжения страны. Госфонд России закупил 50,08 тысячи тонн зерна в пятницу

"Цель — увеличить стратегические запасы за счет овса, пшеницы и ячменя, произведенных в Финляндии и пригодных для употребления в пищу. Общая сумма покупки соответствует примерно 2,5 месяцам среднего использования продуктов питания. Эта мера укрепит долгосрочную готовность в условиях сложной глобальной ситуации", — говорится в сообщении.

Государственные стратегические запасы используются для обеспечения внутренних поставок в случае серьезных сбоев и исключительных обстоятельств, при этом имеющееся в стране их количество соответствует как минимум 6-месячному среднему потреблению в стране, уточняет организация.

"Текущий уровень стратегических запасов находится на уровне, соответствующем целевому показателю. Дополнительная закупка увеличит общий объем стратегических запасов зерновых примерно до 8,5 месяцев нормального потребления", — уточняет организация.

По оценкам Европейской комиссии, запасы зерновых в ЕС могут сократиться почти на 20% в период 2022 и 2023 годов.