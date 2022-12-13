МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Обеспеченность отечественными семенами по итогам 2022 года составляет 60%, но по ряду культур она гораздо ниже этого уровня: например, по сахарной свекле показатель равен 1,8%, а по картофелю — 7%, сообщила на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза РФ Ирина Лаврентьева. В Госдуму внесли проект об ответственности за обращение с семенами

"Если по продбезопасности мы выполняем и перевыполняем показатели, которые заложены в доктрине, то по отечественным семенам еще все впереди. По итогам года доля семенного отечественного материала порядка 60%. При этом по ряду культур — например, сахарная свекла, картофель — находимся в самом начале этого пути. По сахарной свекле это 1,8%, по картофелю – порядка 7%", — сообщила Лаврентьева.

Лаврентьева также обратила внимание на необходимость организации и стимулирования взаимодействия науки и бизнеса. "Мы хотели бы, чтобы научные организации, селекционеры, непосредственно понимая запросы бизнеса, работали над теми сортами, гибридами, которые будут востребованы сейчас, или которые будут в будущем востребованы на рынке", — сказала она.

Одним из стратегических партнеров в этом направлении министерство называет Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Соглашение о сотрудничестве, направленное на ускоренное создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий в агропромышленном производстве, в том числе в области технологий селекции и производства семян сельхозкультур стороны подписали на прошлой неделе.

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в начале ноября обращала внимание на крайне недостаточнуо обеспеченность отечественными семенами: при показателе Доктрины продбезопасности 75% в прошлом году она составляла 65%, а в текущем — снизилась до 60%. В связи с этим министерство совместно с регионами формирует пятилетние планы посевов по всем критически важным культурам: это сахарная свекла, а также картофель, подсолнечник, соя и кукуруза.