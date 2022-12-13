МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 13 декабря составил 53,19 тысячи тонн на общую сумму 779,821 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Минсельхоз назвал ожидаемый объем урожая зерна в России в 2022 году

На торгах во вторник было закуплено 12,15 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года — на 186,424 миллиона рублей и 41,04 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 593,397 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,571 миллиона тонн зерна на 38,763 миллиарда рублей. Следующие торги пройдут 14 декабря, а также 15, 16 и 19 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.