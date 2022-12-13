КРАСНОДАР, 13 дек — ПРАЙМ. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе все действующие меры поддержки агропромышленного комплекса сохранятся, в 2023 году на развитие отрасли предусмотрено 11,1 миллиарда рублей, что на 500 миллионов превышает финансирование в текущем году. Власти Кубани направили курортный сбор на обустройство туринфраструктуры

"Краснодарский край остается одним из лидирующих регионов в сельхозпроизводстве страны. Наши аграрии обеспечивают продовольственный суверенитет России. Несмотря ни на что мы сохраняем все действующие меры поддержки агропромышленного комплекса. На развитие отрасли в следующем году предусмотрели 11,1 миллиарда рублей. Это инвестиции, которые мы вкладываем в АПК и получаем весомые результаты", – передает пресс-служба администрации региона слова Кондратьева.

Уточняется, что в 2022 году на АПК направили 10,6 миллиарда рублей. Также 1,7 миллиарда рублей выделили в рамках льготного кредитования. В течение года субсидии получили производители зерновых культур, аграрии, а также занятые в мясном животноводстве, производстве молока, элитном семеноводстве, выращивании овощей, плодово-ягодных культур.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" предоставлено почти 730 миллионов рублей субсидий. В этом году впервые запустили новую меру поддержки сельхозпроизводителям – из краевого бюджета выделили 40 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат при закупке сельхозтехники, добавляют в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что урожай зерна и зернобобовых в Краснодарском крае в 2022 году составил 15,1 миллиона тонн, а по пшенице стал рекордным — 10,7 миллиона тонн.