МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия на сегодня собрала более 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом — около 150 миллионов тонн, сообщил на правительственном часе в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна — на сегодня это более 159 миллионов тонн в бункерном весе. В чистом — рассчитываем, что это будет около 150 миллионов", — сообщил Патрушев.

Он добавил, что урожай сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов также выше прошлого года.