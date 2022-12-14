МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю, пока однозначного решения по квотированию нет, но какие-то ограничения возможны, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз сможет увеличить квоту на экспорт российского зерна

"Что касается квот на импорт иностранных семян. Пока однозначного решения нет, но тем не менее, если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию", — отметил он.

"Естественно, мы не будем принимать никакие решения по квотированию, которые будут в ущерб урожаю", — добавил глава Минсельхоза.

Между тем, какие-то решения при необходимости придется реализовывать. "Мы все прекрасно знаем, в каких условиях мы живём. Мы можем столкнуться с очередным пакетом санкций, которые ограничивают поставки семенного материала, и вот тогда ситуация будет совсем тяжёлая", — напомнил министр.