Минсельхоз призвал не ограничивать импорт семян в ущерб урожаю
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия не станет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю, пока однозначного решения по квотированию нет, но какие-то ограничения возможны, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Что касается квот на импорт иностранных семян. Пока однозначного решения нет, но тем не менее, если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию", — отметил он.
"Естественно, мы не будем принимать никакие решения по квотированию, которые будут в ущерб урожаю", — добавил глава Минсельхоза.
Между тем, какие-то решения при необходимости придется реализовывать. "Мы все прекрасно знаем, в каких условиях мы живём. Мы можем столкнуться с очередным пакетом санкций, которые ограничивают поставки семенного материала, и вот тогда ситуация будет совсем тяжёлая", — напомнил министр.