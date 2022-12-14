МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ может в случае необходимости увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022-2023 года, но это вряд ли понадобится, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз призвал не ограничивать импорт семян в ущерб урожаю

"Я не думаю, что в этом сезоне будут какие-то вопросы. При этом, если по каким-то причинам у нас начнется крайне активный вывоз, мы можем себе позволить, с учетом объемов урожая, увеличить эту квоту, которая и так огромная", — сообщил Патрушев.

Он напомнил, что экспортная квота с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 миллиона тонн, в два с половиной раза больше, чем годом ранее.

"Мы определяем квоты для экспортеров в соответствии с историческим принципом. И принцип один — сколько экспортировали ранее, столько и получили квоту", — добавил министр.