МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий ускорить вовлечение в оборот невостребованных земельных долей. Госдума приняла в первом чтении проект о контроле ввозимых агрохимикатов

Документ совершенствует порядок вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на участки земель сельскохозяйственного назначения. Он призван способствовать достижению целей госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ.

Действующий порядок признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли затягивает процедуру их вовлечения в оборот, а в большинстве случаев делает ее невозможной. Признание земельной доли невостребованной осуществляется органами муниципальной власти в суде, как правило, при отсутствии ответчика, поскольку его местонахождение неизвестно.

Закон признает земельные доли, собственники которых умерли, выморочным имуществом, чтобы создать условия для вовлечения невостребованных долей в оборот. При этом местные органы власти до 1 января 2025 года будут вправе участвовать в общем собрании участников долевой собственности от имени лиц, чьи земельные доли признаны невостребованными, а также передавать в аренду участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей.

Эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектаров земель для ведения сельского хозяйства и позволят стимулировать деловую активность в российском агропромышленном комплексе, пояснял в середине сентября премьер-министр России Михаил Мишустин. Он обращал внимание, что многие участки земель сельхозназначения не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет. В ряде субъектов РФ они составляли до четверти их общей площади.

Изменения в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" должны ускорить их возвращение в оборот. Согласно пояснительной записке, новый механизм вводится в интересах собственников земельных долей и будет способствовать восстановлению качества почв, уровня плодородия земель сельхозназначения, а также позволит сохранить имущество в надлежащем состоянии, пригодном для использования в сельском хозяйстве.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.