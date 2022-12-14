РИМ, 14 дек — ПРАЙМ. Четверть украинских фермерских хозяйств была вынуждена сократить или полностью остановить сельскохозяйственное производство из-за конфликта, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). ДТЭК: Украина будет жить в режиме отключений энергии до конца марта

Как сказал глава представительства ФАО на Украине Пьер Вотье, сельскохозяйственная отрасль является важным источником средств к существованию для примерно 13 миллионов человек, проживающих в сельской местности. Около двух третей сельскохозяйственной продукции производится предприятиями, сельские домохозяйства производят около 32%, добавил он.

"Двадцать пять процентов украинского сельского населения, занятого в сельском хозяйстве, прекратили свою деятельность или сократили производство из-за войны. Ситуация намного хуже в наиболее зависимых от сельского хозяйства регионах Украины, где затронуто более 40% семей в сельской местности", — заявил глава офиса ФАО.

Организация провела опрос, в котором приняли участие 5,2 тысячи респондентов. Наиболее сильно пострадали фермерские хозяйства в Сумской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Николаевской областях.

Рост затрат на растениеводство ощутили 72% домохозяйств, на животноводство — 64%. Более половины сельских домохозяйств сообщили о снижении доходов по всей стране по сравнению с тем же периодом прошлого года. В областях, где ведутся боевые действия, эти цифры превышают 60%.

Что касается расходов на продукты питания, то более половины опрошенных сельских домохозяйств сообщили, что в период с июня по сентябрь 2022 года более половины их расходы составляли затраты продукты питания. "В прифронтовых областях почти каждый пятый респондент (18%) заявил, что тратит на продукты питания более 75% от общего объемов расходов домохозяйства. В целом по стране этот показатель составил около 14%", — сообщила ФАО.