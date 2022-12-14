МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 14 декабря 2022 года добыли 4,7 миллиона тонн водных биоресурсов, свидетельствуют данные Росрыболовства. Минсельхоз надеется на сохранение уровня вылова рыбы 2021 года

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 14 декабря 2022 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 4,66 миллиона тонн", — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, на 14 декабря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с начала года было выловлено более 3,37 миллиона тонн рыбы и морепродуктов: в частности, 1,8 миллиона тонн минтая, что на 205 тысяч тонн больше уровня 2021 года и 439 тысячи тонн сельди, что на 60,6 тысячи тонн больше уровня 2021 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне российские рыбаки добыли 501,1 тысячи тонн водных биоресурсов, в Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 76,8 тысячи тонн, что на 4 тысячи тонн больше уровня 2021 года. Так, на промысле шпрота вылов составил 40,9 тысячи тонн, что на 0,8 тысячи тонн больше уровня 2021 года, балтийской сельди – 24,4 тысячи тонн, что на 2,5 тысячи тонн больше уровня 2021 года.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов достиг 41 тысячу тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем вылова водных биоресурсов составил более 83,3 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем вылова составил 540 тысяч тонн, в том числе в зонах иностранных государств добыто 329,5 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части мирового океана – 210,5 тысячи тонн.