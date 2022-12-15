МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 15 декабря составил 65,34 тысячи тонн на общую сумму 961,7 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Гутерреш обсудил с Зеленским черноморскую зерновую инициативу

На торгах в четверг было закуплено 21,735 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 323,896 миллиона рублей. Кроме того, было приобретено 135 тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2021 года на 2,034 миллиона рублей, 41,175 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 610,312 миллиона рублей, 270 тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2021 года на 3 миллиона рублей и 2,025 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года на 22,498 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,695 миллиона тонн зерна на 40,613 миллиарда рублей. Следующие торги пройдут 14 декабря, а также 15, 16, 19, 20 и 21 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.