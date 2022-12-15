МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. РФ на фоне сокращения поставок мехового сырья из Европы экспортировала в 2021 году 80% шкурок норки собственного производства, а за 11 месяцев текущего года — около половины, такой объем поставок мог повлиять на обеспечение сырьем российских производителей шуб, говорится в сообщении Россельхознадзора. Россельхознадзор зафиксировал сокращение нарушений в молочной отрасли

"За 11 месяцев 2022 года в России произведено 336,7 тысячи невыделанных норковых шкур, экспортировано — 154,8 тысячи штук", — сообщает ведомство. Годом ранее доля внешних поставок была больше — 80%: на экспорт поставлено почти 601,9 тысячи шкурок, что стало абсолютным рекордом за последние 4 года. В прошлом году наибольший объем был вывезен в Польшу и Таиланд, также покупателями стали Дания и Финляндия; в этом году основным покупателем остается Польша.

Из-за массового истребления норок в Дании и санкций производители шуб в России столкнулись с нехваткой меха и ростом цен на сырье, что привело к сокращению ассортимента магазинов, написало издание РБК в начале недели. "Возможно, рост экспорта меха норки на фоне резкого сокращения импорта — так как пушные животные на зверофермах были уничтожены — мог стать причиной снижения количества сырья для отечественных производителей шуб", — предположили в ведомстве.

"Продажа зарубежным покупателям таких значительных объемов происходила на фоне уже начавшегося в 2020 году резкого сокращения импорта. Например, поставки норки из Дании снизились в 2020 году в сравнении с 2019 годом с 239 тысячи штук до 28 тысяч штук. В 2021 году закуплено было всего 4 тысячи шкурок. В текущем году норка из Дании не поставлялась", — уточняют в ведомстве.

Там также напомнили, что в Дании в 2020 году, в связи с вероятной угрозой распространения COVID-19, было уничтожено все поголовье норок на зверофермах — порядка 17 миллионов животных, в том числе и здоровых. В Нидерландах уничтожен по меньшей мере 1 миллион норок, в основном детенышей, отмечают в ведомстве. В РФ в 2022 году была разработана вакцина от COVID-19 "Карнивак-Ков" для пушных животных: она позволила предотвратить вспышки болезни и не поставить существование звероводства под угрозу, отметили в ведомстве.