МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 декабря включительно составит 3333,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2686,9 рубля, кукурузы — будет нулевой, следует из данных Минсельхоза. Котировки пшеницы и кукурузы в США выросли после обстрелов порта Одессы

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 314,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене 281,8 доллара, на кукурузу — при цене 218,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 декабря включительно составляет 3143,4 рубля за тонну, ячменя — 2603,1 рубля, кукурузы — 78,2 рубля.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.