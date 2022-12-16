МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 16 декабря составил 55,89 тысячи тонн на общую сумму 850,497 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Минсельхоз сможет увеличить квоту на экспорт российского зерна

На торгах в пятницу было закуплено 6,75 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 105,732 миллиона рублей и 24,3 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 375,327 миллиона рублей, а также 24,84 тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 369,438 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,751 миллиона тонн зерна на 41,463 миллиарда рублей. Следующие торги пройдут 19, 20 и 21 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.