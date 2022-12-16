МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 19 декабря вводит временные ограничения на ввоз продукции растениеводства из Боснии и Герцеговины из-за опасного вредителя, говорится в сообщении ведомства. Россия увеличила импорт вакцин для животных с начала года

"Россельхознадзор с 19 декабря 2022 года запрещает ввоз в Россию подкарантинной продукции из Боснии и Герцеговины и происхождением из этой страны, но ввозимой по фитосанитарным сертификатам других государств", — говорится в сообщении.

Меры приняты из-за того, что во ввезенных из Боснии и Герцеговины грушах был обнаружен коричнево-мраморный клоп — крайне опасный вредитель, карантинный для России и стран-членов Евразийского экономического союза. Его распространение может привести к снижению урожайности до 80% ценных сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых и плодовых.

Ущерб сельскому хозяйству России в зоне потенциальной вредоносности коричнево-мраморного клопа в ведомстве оценили в размере до 2 миллиардов рублей в год.

По состоянию 11 декабря в Россию из Боснии и Герцеговины было ввезено 5,1 тысячи тонн растениеводческой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Большая часть — груши и яблоки. Год назад на ту же дату объем поставок был больше – 6 тысяч тонн.