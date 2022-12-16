МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в декабре из-за непогоды будет ниже, чем ожидалось — 4-4,3 миллиона тонн, но так как объем заявок находится на рекордном уровне, то часть объемов перейдет на январь, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". "Русагротранс" спрогнозировал объем сбора пшеницы в России в 2023 году

"Прогноз экспорта российской пшеницы в декабре, включая страны ЕАЭС, снижен с 4,65 миллиона тонн до 4–4,3 миллиона тонн из-за медленных темпов отгрузки, в особенности через малые порты и порт Кавказ, на фоне низкого уровня воды и необходимости ледовой проводки", — говорится в материалах (их приводит журнал "поле.рф", который, как и "Русагротранс", входит в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна).

По оценке "Русагротранса", за первую половину декабря отгружено всего около 1,6 миллиона тонн пшеницы, но при этом объем заявок в четырех глубоководных портах — в основном за счет терминалов Новороссийска и Тамани — находится на рекордном уровне в 4,6 миллиона тонн.

"Часть объема перейдет на январь 2023 года, отгрузка в котором традиционно падает из-за длинных новогодних праздников, но не в этом сезоне", — считают эксперты.

По данным центра, на мировом рынке котировки пшеницы после трех недель стабильности пошли вниз и составляют в настоящее время 308-313 долларов за тонну (4-й класс, 12,5% протеин, FOB). В глубоководных портах цены снизились до 14,5–14,8 тысячи рублей за тонну (без НДС), тогда как годом ранее средняя цена составляла 16,9 тысячи рублей, а на "малой воде" опустились до 12,3 тысячи рублей с 14,4 тысячи в прошлом году.

Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне Минсельхоз РФ оценивал более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.