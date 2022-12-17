МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Сто девяносто четыре тысячи кур будет уничтожено в префектуре Сайтама по соседству с Токио из-за вспышки куриного гриппа, сообщает телеканал NHK. Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии готовятся уничтожать кур

В пятницу на одной из птицеферм префектуры было обнаружено 76 мертвых птиц, у девяти из них генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа.

В этом сезоне это уже третий случай в названной префектуре. С утра субботы были начаты работы по уничтожению птиц, они продлятся до 23 декабря. Кроме того, был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

По данным минсельхоза Японии, с начала осени в стране уничтожили более 5 миллионов кур из-за птичьего гриппа. Из-за критической ситуации в министерстве сельского хозяйства был создан оперативный штаб, который должен разработать меры для снижения темпов распространения заболевания.

Первые случаи птичьего гриппа в Японии были выявлены в октябре, с тех пор произошло 30 вспышек в 18 префектурах. Темп распространения заболевания в этом году превышает темпы рекордного позапрошлого сезона, когда за все время с ноября 2020 по конец марта 2021 года было уничтожено 9,87 миллиона кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах.